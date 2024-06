Video. Hochwasser in Österreich: Donau-Pegel in Linz überstieg sieben Meter

In Oberösterreich war die Flutwelle nach starkem Regen heftiger als erwartet. In der Landeshauptstadt Linz überstieg der Donau-Pegel sieben Meter. Am Dienstagnachmittag lag der Pegelstand bei 7,12 Metern. An mehreren Stellen trat die Donau über die Ufer.

In Oberösterreich war die Flutwelle nach starkem Regen heftiger als erwartet. In der Landeshauptstadt Linz überstieg der Donau-Pegel sieben Meter. Am Dienstagnachmittag lag der Pegelstand bei 7,12 Metern. An mehreren Stellen trat die Donau über die Ufer. Obwohl der Pegelhöchststand für den Abend erwartet wurde, hat der Hydrographische Dienst von Oberösterreich mitgeteilt, dass die Pegel bis Ende des Tages leicht zurückgingen. Bereits in den Morgenstunden wurde der mobile Hochwasserschutz erweitert und um 40 Zentimeter erhöht. Insgesamt wurden 300 weitere Stützen aufgestellt, dazwischen wurden weitere Dammbalken eingesetzt. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt und die Stadt rief die Einwohner auf, die Nähe des Wassers zu meiden. Allerdings schreckte diese Warnung viele Schaulustige nicht ab. Auch Schärding hat mit zu viel Wasser zu kämpfen, der Wasserstand erreichte bereits um die Mittagszeit seinen Höhepunkt.