Video. Israelischer Angriff auf Syrien: 18 Tote und 40 Verletzte

Die Zahl der in der Nacht bei israelischen Angriffen in Syrien getöteten Menschen ist auf 18 gestiegen. Etwa 40 Menschen wurden verwundet, wie der syrische Gesundheitsminister am Montag mitteilte.

Einer der angegriffenen Orte war ein Forschungszentrum, das für die Entwicklung von Waffen verwendet wird, so ein Kriegsbeobachter. Syrische Beamte sagten, es seien zivile Einrichtungen angegriffen worden. Es war die höchste Zahl von Todesopfern bei einem solchen Angriff seit Beginn des Krieges im Gazastreifen. Israel greift regelmäßig militärische Einrichtungen in Syrien an, die mit dem Iran und der libanesischen militanten Gruppe Hisbollah in Verbindung stehen.