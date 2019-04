Zwei Polen versuchen Flüchtling in einem Sarg nach Großbritannien zu schmuggeln

Zwei polnische Frachtarbeiter sind zu 14 Monaten Haft verurteilt worden, weil sie versucht hatten, einen irakischen Flüchtling in einem Sarg nach Großbritannien zu schmuggeln.

Die beiden polnischen Staatsbürger wurden in Frankreich in der nördlichen Region Pas-de-Calais verhaftet.

Der Staatsanwalt von Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville, erklärte, dass die beiden mit einem LKW aus Polen kamen. Sie transportierten mehrere Särge für eine Lieferung nach Großbritannien.

Am Eurotunnel gaben die Frachtarbeiter an, dass die Särge leer seien. Bei der Kontrolle wurde jedoch ein irakischer Staatsbürger entdeckt, der "lebendig in einem der Särge lag", so Marconville.

Die beiden Polen leugneten, dass sie von dem Iraker wussten. Jedoch war der Sarg nach Angaben von Marconville nicht ohne Hilfe zugänglich. "Diese Person hätte nicht hinein klettern können, ohne von den Fahrern unterstützt zu werden", erklärte er.

Zudem sei es nicht menschenwürdig, eine lebende Person in einem Sarg zu transportieren, fügte Macronville hinzu.