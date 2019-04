Palmsonntag: Papst ruft zu Frieden im Nahen Osten auf

An diesem Palmsonntag - der an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert - hat Papst Franziskus zu Frieden im Nahen Osten aufgefordert.

Auf dem blumengeschmückten Petersplatz sagte der Papst:

"An diesem Sonntag möchte ich Euch allen, die ihr auf dem Petersplatz versammelt seid, einen speziellen Rosenkranz schenken. Er ist aus Olivenholz, kommt aus dem Heiligen Land und wurde extra hergestellt für den Weltjugendtag in Panama im vergangenen Januar und für heute. Daher erneuere ich meinen Aufruf an die jungen Leute, mit dem Rosenkranz für Frieden zu beten - besonders für Frieden im Heiligen Land und im Nahen Osten."

In Jerusalem gab es eine Prozession vom Ölberg in die Altstadt - überschattet von verhärteten Fronten zwischen einem immer konservativeren Israel und den Palästinensern.