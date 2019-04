Panda für Wien

Yuan Yuan, der scheue Pandabär, wird mit seinen 20 Jahren noch ein großes Abenteuer erleben: den Umzug aus China auf einen anderen Kontinent. Am Montag ging es los in einer Transportbox. Zuvor hatte Yuan Yuan einen Monat in Quarantäne verbracht.

In Europa, genauergesagt in Wien, soll das Pandamännchen künftig leben, im ältesten Zoo der Welt. Dort wartet schon Pandaweibchen Yang Yang. Ihr vorheriger Partner ist vor zweieinhalb Jahren gestorben.

Natürlich hofft man auf Nachwuchs bei den paarungsfaulen Pandas. Und die Voraussetzungen sind gut: Yang Yang gilt als ganz besonders gute Pandamutter, die sich bisher rührend um ihre Kinder gekümmert hat.

Berichten zufolge kann die Leihgebühr für die bei Zoobesuchern beliebten Pandas in die Millionen gehen. Die genauen Vertragsdetails für das neue Pandamännchen in Wien waren allerdings nicht zu erfahren. Verschwiegenheit in Schwarzweiß - nicht umsonst spricht man ja gerne von Panda-Diplomatie.

Yuan Yuan (Sprich: Juen Juen) ist übrigens schon in den besten Jahren. In der Natur werden die Tiere nur rund 20 Jahre alt, in Gefangenschaft können sie aber mehr als 30 Jahre leben.