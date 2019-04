Vor Treffen mit Putin: Kim in Russland eingetroffen

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist in Russland eingetroffen.

Sein gepanzerter Zug kam am Bahnhof von Wladiwostok an. In der ostrussischen Hafenstadt will sich Kim am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin treffen.

Es ist das erste Gipfeltreffen zwischen den beiden Politikern.

Bei seiner Ankunft sagte Kim: "Ich bin nach Russland gekommen mit herzlichen Grüßen meines Volkes. Wie gesagt, ich hoffe, dass dieses Treffen erfolgreich und nützlich sein wird, und dass ich während der Gespräche mit dem lieben Präsidenten Putin besonders über die Probleme der Resolution auf der koreanischen Halbinsel und die Entwicklung unserer bilateralen Beziehungen sprechen kann."

Großes Thema des Treffens: Kims Atomprogramm

Wie die USA befürwortet Russland die nukleare Abrüstung Nordkoreas. Allerdings setzt sich Moskau im Gegenzug für ein Entgegenkommen beim Atomprogramm für eine Lockerung der Sanktionen gegen Pjöngjang ein.