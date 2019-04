Historische Niederlage der Volkspartei PP: Etwa 50 % der Sitze verloren

Für die konservative Volkspartei PP bedeutet die vorgezogene Parlamentswahl an diesem Sonntag eine historische Niederlage. Mit dem neuen Parteichef Pablo Casado an der Spitze hat die Partei etwa die Hälfte ihrer 137 Sitze im Parlament in Madrid eingebüßt.

Pablo Casado ist der Nachfolger des langjährigen Regierungschefs Mariano Rajoy, den der Sozialist Pedro Sanchez mit einem Misstrauensvotum zu Fall gebracht hatte. Rajoy steht auch im Verdacht, an der illegalen Finanzierung der Partei beteiligt gewesen zu sein.

Der 38-jährige Pablo Casado setzte auf einen streng konservativen Kurs: Er wollte die liberaleren Abtreibungsgesetze der linken Regierung zurücknehmen, und er sprach sich gegen die Umbettung von Diktator Franco aus.

Noch am Wahlabend gibt es im spanischsprachigen Twitter den Trend, dass es die ehemalige Stellvertreterin von Mariano Rajoy in der Regierung, Soraya Saenz de Santamaria, besser gemacht hätte als Pablo Casado.

Sie war eine der beiden Frauen, die sich um die Nachfolge von Rajoy als Parteichefin beworben hatte, sich aber nicht durchsetzen konnte.

Auf Twitter ist #Soraya Trending Topic. Auch als Meme.