Die Industrie in Europa hat im Mai eine Flaute zu verzeichnen. Der vorläufige Einkaufsmanagerindex PMI lag unter den Erwartungen. Während sich die Wirtschaft in Frankreich leicht erholt hat, zeigen die Zahlen des Geschäftsklimaindex in Deutschland nach unten - wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte.

Unter mangelnder Nachfrage leidet auch der Dienstleistungsbereich.

Volkswirte rechnen nur mit einem mäßigen Wachstum der Eurozone im zweiten Quartal.