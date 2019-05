LIVETICKER Europawahl 2019: Nur ÖVP legt zu, FPÖ verliert 2%

In Österreich ist laut Nachwahlbefragung die ÖVP weiter die stärkste Kraft. Trotz des Strache Ibiza-Video-Skandals verliert die FPÖ nur etwa 2 Prozent. Auch die SPÖ verzeichnet Verluste. Die konservative Partei von Kanzler Sebastian Kurz kann laut Prognose um mehr als 7 Prozent zulegen. Die Sozialdemokraten verlieren leicht, ebenso wie die österreichischen Grünen, die über 13 Prozent kommen.

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl heute liegt vielerorts höher als bei der letzten Europawahl 2014 - so in Deutschland, der Slowakei, Polen und Spanien.

Offizielle Zahlen aus Deutschland und aus anderen der 21 Länder, die an diesem Sonntag abstimmen, lagen schon mittags deutlich über 20 Prozent. In Frankreich leicht darunter, aber auch höher als 2014. Allerdings wird in Bulgarien bisher eine geringere Wahlbeteiligung verzeichnet.

In den vergangenen Jahren war die Beteiligung an den Europawahlen stetig zurückgegangen.

Euronews berichtet ab 18 Uhr heute Abend LIVE.

Werden die Rechtspopulisten tatsächlich wirklich dazugewinnen? Oder gibt es den Timmermans-Effekt - wie in den Niederlanden? Was passiert mit den großen Fraktionen im Parlament? Welchen Einfluss werden der Skandal um die FPÖ in Österreich, der Brexit und die Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Theresa May haben?

Die ersten Ergebnisse aufgrund von Prognosen und Schätzungen werden um 18 Uhr erwartet. Die erste Hochrechnung ist für 23.15 Uhr geplant - also kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale in Italien. Die Hochrechnung wird sich auf vorläufige Ergebnisse aus 18 Staaten, Schätzungen aus acht Staaten und Nachwahl-Umfragen aus den Niederlanden, Großbritannien und Lettland stützen.

Die endgültigen Ergebnisse werden am Montag veröffentlicht.

Unsere Berichterstattung im Vorfeld:

Interview: Fake News in Deutschland

Analyse: Der Pessimismus der Europäer - und ihr Vertrauen in die EU

Interview: Der Wahl-O-Mat wurde eingestellt - das wirkt sich auf die Wahlbeteiligung aus

Überblick: Wo wird wann und wie gewählt?

Noch ein Überblick: Wer geht hin?

Prognose: Grüne im Aufwind