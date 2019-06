Tomatenschlacht - jetzt auch in Kolumbien

Tausende Bewohner und Touristen haben sich in der kolumbianischen Stadt Sutamarchan am Sonntag zwei Stunden lang mit Tomaten beworfen. Die in Südeuropa beliebte sogenannte "tomatina" hat jetzt auch Südamerika erobert. Viele Teilnehmer trugen weiße T-Shirts und stürzten sich damit in den roten Tomatenmatsch.

Sutamarchan liegt im Norden der Hauptstadt Bogota und ist für seine Tomaten bekannt. Die Tomatenschlacht findet zum Ende der Erntesaison statt.

Der Organisator des Events Heyner Suarez erklärte, dass nur Tomaten zum Bewerfen benutzt wurden, die für den menschlichen Verzehr nicht geeignet gewesen seien.