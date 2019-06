In Mexiko haben Hunderte Nackt-FahrerInnen für ein besseres Radverkehrsnetz protestiert. Sie fordern unter anderem mehr Sicherheit für Zwei-Rad-BenutzerInnen auf den Straßen der Mega-Stadt. Schätzungsweise acht Millionen Fahrzeuge sind jeden Tag in der mexikanischen Hauptstadt unterwegs. In der Stadt gibt es Bemühungen, den Radverkehr voranzubringen, etwa durch die Bereitstellung von Leihrädern und das Schaffen von Fahrradwegen.