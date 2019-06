Startschuss für 5G-Netz in 15 Städten

Als eines der ersten Länder in Europa wird Spanien an diesem Samstag das neue Mobilfunknetz 5G in Betrieb nehmen.

Dabei arbeitet Vodafone España mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei zusammen. In Großbritannien ist 5G schon eingeführt worden, in Spanien wird der neue Standard zunächst in 15 Städten verbreitet, die meisten liegen in der Nordhälfte des Landes. Neben Huawei werde auch die schwedische Firma Ericsson die Hardware für das Datennetz zur Verfügung stellen, sagte ein Sprecher von Vodafone España.

Huawei steht auf einer schwarzen Liste der US-Regierung. Diese befürchtet, der Konzern könne für Peking spionieren. Ohne eine spezielle Genehmigung dürfen US-Firmen keine Geschäftsbeziehungen mehr mit dem zweitgrößten Handyhersteller unterhalten. Washington hat auch andere westliche Staaten angehalten, keine Huawei-Technik beim Ausbau der jeweiligen 5G-Netze in Anspruch zu nehmen. Der chinesische Konzern weist die Vorwürfe aus den USA zurück.

In Deutschland ist die Auktion für die 5G-Mobilfunklizenzen erst in dieser Woche nach drei Monaten beendet worden. Vorläufig ist der neue Netzstandard hauptsächlich für die Industrie interessant, weil es bislang nur wenige 5G-taugliche Smartphone-Modelle gibt.