In der dritten Wahlrunde um das Amt des Tory-Parteichefs und Premierministers ist Entwicklungshilfeminister Rory Stewart ausgeschieden.

Weiterhin haushoher Favorit ist Boris Johnson.

Die Anzahl der Bewerber soll in weiteren Wahlgängen am Donnerstag auf zwei reduziert werden. In einer Stichwahl haben dann die etwa 160 000 Parteimitglieder das letzte Wort.

Johnson gilt dafür bereits als gesetzt.