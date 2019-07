Zukunft? Alexa statt Arzt - Großbritannien kooperiert mit Amazon

Amazon kooperiert mit dem britischen staatlichen Gesundheitssystem, dem National Health Service (NHS), für eine neue Alexa-Funktion, die den Nutzern medizinische Beratung bietet.

Der sprachgestützte Dienst wird Informationen von der NHS-Website nutzen, um Antworten auf Fragen zu häufigen medizinischen Beschwerden wie Migräne, Grippe und Windpocken zu formulieren.

Der Grund: Die Option, Alexa um NHS-geprüfte Beratung zu bitten, soll dazu beitragen, den Druck auf Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister zu verringern.

Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, er wolle "jeden Patienten befähigen", mehr Unabhängigkeit in seiner Gesundheitsversorgung zu erlangen.

Er fügte hinzu: "Eine solche Technologie ist ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen von zu Hause aus auf zuverlässige, weltweit führende NHS-Beratung zugreifen können, um den Druck auf unsere fleißigen Hausärzte und Apotheker zu verringern."

Mit dem Plan "wollen wir die technologischen Fortschritte beim Aufbau eines zukunftsfähigen Gesundheits- und Versorgungssystems nutzen."

NHSX, die gemeinsame Gesundheits- und Technologieeinheit des Vereinigten Königreichs, begrüßte die Zusammenarbeit mit Amazon Alexa auf Twitter: "Dieser Ansatz bedeutet, dass die vertrauenswürdige, medizinisch verifizierte NHS-Website zur Standardinformationsquelle wird."

"Jeder kann die Aufnahmen hören"

Sicherheitsexperten warnen jedoch vor dem Mangel an Privatsphäre im Umfeld der Partnerschaft.

Jamal Ahmed, ein Datenschutzberater in Großbritannien, sagte Euronews, dass die Menschen bei der Suche nach Gesundheitsratschlägen im Internet einen sicheren Browsermodus wählen könnten, aber mit Alexa gab es keine Sicherheitsfunktionen.

"Mit Alexa gibt es keine Sicherheit, jeder kann mit ihr reden, jeder kann die Aufnahmen hören", sagte er.

"Sprachassistenten erlauben es Ihnen nicht, einen privaten Browsermodus auszuwählen, es gibt keine Datenschutz- oder Sicherheitsfunktionen, die Sie aktivieren können", fügte er hinzu.

Ahmed stellte auch fest, dass die Verwendung des Geräts ohne jegliche Kontrolle über Cookies - kleine Textdateien, die sich auf Computern befinden und Informationen enthalten, auf die die Server der besuchten Websites zugreifen - ebenfalls von Bedeutung sein kann. Diese Informationen könnten leicht verkauft werden, Verbrauchern gezielt Produkte oder Dienstleistungen anzubieten.

Für Boris Cipot, einen leitenden Sicherheitsingenieur bei Synopsys, war es problematisch zu wissen, wie die Daten verwendet werden können.

"Wenn ein Versicherer Zugang zu den benutzerspezifischen Daten erhält, könnte er die Nutzer auf der Grundlage der von ihm eingeholten Ratschläge potenziell in Risikokategorien einteilen, was auch zu erhöhten Versicherungsprämien für diejenigen führen könnte, die als hochriskant gelten", sagte Cipot Euronews in einem Statement.

Ahmed sagte, dass Amazon eine sichere Methode implementieren sollte, die Fragen zu stellen, wie z.B. ein Passwort, um den Browserverlauf zu sehen und Aufzeichnungen nicht über einen längeren Zeitraum zu speichern.

Die Tageszeitung "The Times" zitierte Amazon mit den Worten, dass Alexa keine Informationen an Dritte weitergibt und auch keine Daten sammelt, um Produktempfehlungen abzugeben oder ein Profil für Kunden zu erstellen.

Alle Daten wurden verschlüsselt und vertraulich behandelt, hieß es. Ein Sprecher sagte, dass die Kunden "die Kontrolle über ihre Sprachgeschichte" hätten und Aufnahmen einsehen und löschen könnten, fügte die britische Zeitung hinzu.

Dabei wurde erst im April bekannt, dass Amazon Mitarbeiter aufgezeichnete Unterhaltungen mit Alexa anhören und abtippen lässt.

Euronews kontaktierte Amazon um Stellungnahme, hatte aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.