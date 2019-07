Ukraine: Partei Diener des Volkes gewinnt Parlamentswahl

Nach einer Prognose gewinnt die prowestliche "Sluha Narodu" - "Diener des Volkes", die Partei von Ministerpräsident Wolodymyr Selenskyj, die Parlamentswahl in der Ukraine. "Sluha Narodu" kommt auf knapp 44 Prozent der Stimmen, verfehlt damit die absolute Mehrheit und ist auf einen Koalitionspartner angewiesen. Zweitstärkste Kraft ist die pro-russische "Oppositions-Plattform" mit etwa 1,5 Prozent. Die Partei "Holos" - zu Deutsch "Stimme" - , angeführt von Rockstar Sviatoslaw Vakartchuk, gilt als möglicher Koalitionspartner von "Sluha Narodu". Sie erreicht etwa 6,5 Prozent der Stimmen.

Insgesamt konnten rund 30 Millionen Wahlberechtigte über die Vergabe von 424 Sitzen im neuen Parlament - der Obersten Rada - in Kiew abstimmen. Nicht gewählt wurde in den umkämpften Gebieten in der Ostukraine.