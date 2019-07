IchBinAntifa auf Twitter: So reagiert Deutschland auf Trump

Das journalistische Thema, das am Wochenende in Deutschland für die meisten Social-Media-Interaktionen gesorgt hat, war ein Tweet bzw. Facebook-Post von US-Präsident Donald Trump, in dem er erwägt, die Antifa-Bewegung in den USA als terroristische Organisation einzustufen. Man ziehe einen solchen Schritt in Betracht, schrieb Trump am Samstag auf Twitter. «Das würde es der Polizei erleichtern, ihre Arbeit zu machen», fügte er hinzu.

Laut der Internetseite meedia.de, sorgte der Post in Deutschland und den USA für sehr viele Reaktionen. In den USA gab es etwa 177.000 Likes und Retweets auf Twitter und 155.000 Interaktionen auf Facebook.

In Deutschland war #IchbinAntifa am Sonntag der Trending Hashtag Nummer 1 auf Twitter. Bei den Nachrichtenportalen punktete vor allem Spiegel Online mit dem Thema: “US-Präsident: Trump erwägt Einstufung von Antifa als Terrororganisation” und kam auf 24.900 Likes.

Trump hatte die Antifa zuletzt mehrfach kritisiert. So sprach er etwa bei einer Wahlkampfveranstaltung davon, dass es sich bei den Aktivisten um «kranke, schlimme» Menschen handele. In Deutschland gehen hier die Meinungen auseinander:

Nach Angaben der Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League (ADL) ist unklar, wie viele aktive Mitglieder die Bewegung in den USA hat. Es handele sich um eine «lose Ansammlung von Gruppen, Netzwerken und Einzelpersonen», schreibt die Organisation.

