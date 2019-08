Leutnant Amado Granell starb 1972 bei einem Verkehrsunfall auf dem Weg zum französischen Konsulat in Valencia, Spanien, um seine Gehaltsansprüche als Ex-Kämpfer geltend zu machen. Ein weltliches Ende für einen Kriegshelden: Granell führte 1944 die erste Truppe an, die Paris von der Nazi-Besetzung befreite.

Granell (Burriana, 1898 - Sueca, 1972) führte eine Gruppe spanischer Republikaner an, die in der offiziellen Geschichte der Befreiung missachtet werden. In der Nacht des 24. August erhob sich Paris für vier Tage gegen die deutsche Besatzung. Die Männer der 9. Kompanie wurden angewiesen, die Hauptstadt durch die Porte d'Italie südlich der Stadt zu betreten. Die 160 Männer von La Nueve, darunter 146 Spanier, rückten in gepanzerten Fahrzeugen, die die Namen spanischer Städte wie Guadalajara, Brunete, Teruel und Guernica trugen, vor.

Amado Granell steht in seinem Auto und ruft auf Französisch: "Tiens, voila la Tour Eiffel!" Minuten später springen Hunderte von Parisern auf die Soldaten, um ihre Befreier zu umarmen. Sie erreichten Paris um 20.45 Uhr in der Nacht. Granell betritt das Pariser Rathaus, wo er den Präsidenten des Nationalen Widerstandsrates, Georges Bidault, trifft. Zeitungen reproduzieren Granells Fotografie als Symbol der Befreiung, schreiben aber nicht seinen Namen auf, sondern schreiben seine Identität Captain Dronne, Amado Granells Chef, zu. Das Vergessen der spanischen Befreier begann an diesem Tag.

Auf der folgenden Karte können Sie den Weg von Amado Granell und der Truppe 'La Nueve' nachverfolgen.

Die vergessenen Helden

Die spanische Journalistin Evelyn Mesquida, Autorin von "The Nine: The Spaniards who liberated Paris", stieß auf die Geschichte dieser Soldaten im Jahr 1998, als sie das Exil der spanischen Republikaner nach dem Bürgerkrieg (1936-1939) studierte.

Dann begann sie eine lange Forschungsarbeit über die Truppe 'La Nueve', die in den Geschichtsbüchern fehlte und deren Existenz sie bis dahin selbst nicht kannte. Kein Wunder, sagt die spanische Schriftstellerin gegenüber Euronews: "In Spanien wurde das Wort republikanisch nicht einmal ausgesprochen."

"Sie waren während des Spanischen Krieges zwischen 17 und 20 Jahre alt und griffen zu den Waffen, um gegen den französischen Staatsstreich zu kämpfen. Sie verloren den Krieg und gingen ins Exil nach Frankreich", sagt die Schriftstellerin und erinnert sich an den Beginn der Reise der Mitglieder von La Nueve. Fast 500.000 spanischen Republikanern durchquerten die Pyrenäen, um Zuflucht in improvisierten Lagern in Südfrankreich zu suchen.

Aber die Reise für die zukünftigen Befreier von Paris - die meisten von ihnen, Kommunisten oder Anarchisten - hatte gerade erst begonnen. Sie schlossen sich der Legion an und wurden nach Algerien, Tunesien und dann nach Marokko geschickt, wo sie mit der 9. Kompanie des Regiments des Marsches des Tschad trainierten. Anfang August, nach einem Aufenthalt in England, gingen sie in der Normandie an Land und rückten nach Paris vor - mit der Gewissheit, sich an dem Faschismus zu rächen, der sich in ihrem Land ausgebreitet hatte.

Obwohl sie bereits am 24. August ankamen, wurden die Soldaten von La Nueve erst am nächsten Tag durch die Panzer von General Leclerc ergänzt. Die französische Hauptstadt wurde am 25. Juli offiziell befreit. In seiner ersten Siegesrede dankte General de Gaulle nicht den spanischen Soldaten. Am 26. August, vor dem Rathaus, sagte er:

"Paris empört, Paris zerstört, Paris gequält, Paris gemartert, aber Paris befreit! Von ihm selbst befreit, von seinem Volk mit Hilfe der französischen Armeen befreit".

Anfangs war diese Darstellung wohl nötig, später jedoch überflüssig: "Frankreich konnte dank des nationalen Diskurses von General de Gaulle existieren, der die Pflicht hatte, die Franzosen zu vereinen. Aber einige Jahre später war das Land stark genug, und doch hat sich die offizielle Geschichte nicht verändert", beklagt Evelyn Mesquida.

Auf den Champs Elysées versammeln sich die Menschenmengen, um am 26. August 1944 die Befreiung zu feiern

Vier Verratsfälle

Spanische Kämpfer zahlten einen hohen Preis für diese militärische Invasion, die sie von der Befreiung Paris über die französischen Städte Andelot, Nancy und Straßburg bis zu Hitlers Adlerhorst in Berchtesgaden, dem Rückzugshaus des deutschen Diktators in den bayerischen Alpen, führte. Nur etwa zwanzig dieser Soldaten gelang es, den endgültigen Sieg der Alliierten in Deutschland zu feiern.

Am 8. Mai 1945 hatten die Republikaner längst verstanden, dass der Krieg in Spanien nicht weitergehen würde. Sie halfen, Hitlers Faschismus zu besiegen, aber sie würden keine internationale Unterstützung von den Alliierten erhalten, um Franco zu rächen. Eine neue Demütigung, so die Journalistin Evelyn Mesquida.

Die Kämpfer von La Nueve "wurden viermal verraten: erstens, als ihnen die Demokratien während des spanischen Bürgerkriegs nicht geholfen haben. Dann, in Bezug auf die Bedingungen, unter denen sie während des Retreats empfangen wurden. Nach dem Sieg, als sie zu verstehen bekamen, dass der Krieg vorbei war. Das vierte Mal ist das Vergessen, in das sie versunken sind", erklärt sie.

Die spanische Journalistin, die durch ganz Frankreich und Spanien reiste, um die Erinnerung an die Anti-Francoisten von La Nueve wiederherzustellen, sah sich der Überraschung der Menschen gegenüber. "Sie wussten nichts von dieser Episode, nicht einmal die gebildetsten unter ihnen", sagt sie.

Verspätete Reparatur

Es dauerte 60 Jahre, bis die Wahrheit herauskam. Im Jahr 2004 wurden die Tafeln, die den Weg der La Nueve verfolgen, in Paris eingeweiht. Sechs Jahre später verlieh die Stadt den einzigen drei Überlebenden die "Medaille der Stadt Paris".

Im Jahr 2014 versammelte sich auf Antrag des von Mesquida mitbegründeten Vereins vom 24. August 1944 ein Marsch entlang der gleichen Straße, an dem mehr als 1.500 Menschen teilnahmen. "Die ersten Soldaten des freien Frankreichs waren Spanier", bestätigte Außenminister Kader Arif an diesem Tag.

Ein Jahr später wurde der Garten des Hôtel de Ville de Paris als "Garten der Kämpfer der La Nueve" bekannt. An diesem Samstag, 75 Jahre nach seiner heroischen Entdeckung, wird ein Fresko zu Ehren der republikanischen Kämpfer im 13. Bezirk von Paris eingeweiht.

König Philipp I. und Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo weihen am 3. Juni 2015 den "Garten der Kämpfer der La Nueve" ein REUTERS/Remy de la Mauviniere/Pool

"Die Wahrheit ist, dass alles vergessen wurde und diese Männer mehr als 70 Jahre lang vergessen wurden", erklärt der Maler Juan Chica Ventura. "Mit diesem Wandbild können wir sie wiedersehen. Es ist in einer Straße, in der La Nueve vorbeikam, in der Esquirol Straße, deshalb habe ich diesen Ort gewählt. Außerdem gibt es eine Tafel, die ihnen gewidmet ist.

Ventura ist der Enkel eines Anarchisten, der während des Bürgerkriegs inhaftiert war. "Die ganze Familie hat viel gelitten", erinnert er sich. "Ich lebte die ersten 10 Jahre meines Lebens in Spanien unter der Diktatur. Wir waren Kinder und Enkelkinder von Kommunisten, all das war in mich eingraviert".

Rafael Gómez, letzter Überlebender von La Nueve, bei der Ehrung 2014 Isabel Ces/Euronews

Mesquida freut sich über die Anerkennung von La Nueve in den vergangenen Jahren. "Ich bin glücklich. Das sind die Dinge, die bleiben. Ich freue mich für diese Männer, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird."

Aber die meisten Zeremonien wurden nur von ihren Nachkommen genossen. Heute gibt es nur noch einen Überlebenden von La Nueve, Rafael Gómez, der im Alter von 99 Jahren in Straßburg lebt, wo er seine Frau traf und beschloss, seine Familie zu gründen.

Andere, wie Leutnant Granell, zogen es vor, unter Franco nach Spanien zurückzukehren und sogar auf De Gaulles Angebot, Kommandant der regulären Armee zu sein, zu verzichten: "Frankreich ist meine Freundin, aber Spanien ist meine Mutter", heißt es in seiner Biographie.