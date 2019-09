Jack Ma zieht sich bei Alibaba zurück

Jack Ma, Chinas berühmtester Kapitalist und Mitgründer der e-commerce Plattform Alibaba, kündigt zu seinem 55. Geburtstag seinen Rückzug an. Er wird aber noch bis zum Ablauf seiner aktuelen Amtszeit 2020 Vorsitzender des Vorstands bleiben.

Nachfolger an der Spitze des an der Börse mit 460 Milliarden Dollar bewerteten Unternehmens sind CEO Daniel Zhang und Chief Financial Officer Maggie Wu.

Alibaba gut da: Während Chinas Konjunktur zu schwächeln beginnt, soll der Umsatz laut Prognosen im laufenden Geschäftsjahr um 36 Prozent auf 72 Milliarden US-Dollar steigen.