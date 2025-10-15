Von der Leyens Westbalkan-Tour: EU-Erweiterung in Aktion

WERBUNG

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, besuchte am Mittwoch Serbien. Dies war - nach Albanien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina - die vierte Station ihrer Reise durch den westlichen Balkan, um mit führenden Politikern der Region über die EU-Erweiterung zu diskutieren.

Am Mittwoch traf von der Leyen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić in Belgrad zusammen, wo die beiden eine gemeinsame Pressekonferenz abhielten.

"Vor fast zwei Jahrzehnten hat sich Serbien für den Beitritt zur EU entschieden - nicht aus strategischem Kalkül, sondern als Herzenswunsch des serbischen Volkes", sagte von der Leyen.

Heute erwarte Brüssel, dass Serbien auf seinem Weg zu einer vollwertigen Mitgliedschaft doppelt so schnell vorankomme, fügte von der Leyen hinzu.

"Wir leben in einer fragmentierten Welt, in der die Kluft zwischen Demokratien und Autokratien immer größer wird", sagte die Kommissionschefin.

"Sie kennen die Position der EU - wir stehen für Freiheit, nicht für Unterdrückung, einschließlich des Rechts auf friedliche Versammlung. Wir stehen für Partnerschaft statt Herrschaft und für Diplomatie statt Aggression."

Von der Leyen begrüßte ferner die Fortschritte bei den Wählerregistern und die Ernennung des Rates für die Medienaufsicht (REM) und würdigte die Bemühungen der Zivilgesellschaft und der Opposition.

"Dies ist ein guter erster Schritt", sagte sie und fügte hinzu, dass die Umsetzung von Reformen, die Serbien näher an die EU heranführen, von entscheidender Bedeutung sei, und lud Vučić "in einem Monat nach Brüssel ein, damit wir die Situation gemeinsam bewerten können".

Von der Leyen wies auch darauf hin, dass Serbien ein höheres Maß an Übereinstimmung mit der Außenpolitik der EU erreichen müsse, einschließlich der Sanktionen gegen Russland.

"Ich muss Ihnen ein Lob aussprechen: Serbien ist bereits zu 61 Prozent mit unserer Außenpolitik konform, aber es ist noch mehr nötig. Wir müssen auf Serbien als zuverlässigen Partner zählen können", sagte sie.

Von der Leyen sichert Vučić Unterstützung zu

In ihrer Antwort auf eine Frage zu den Studentenprotesten, die sich ihrem einjährigen Bestehen nähern, sagte von der Leyen, dies sei ein entscheidender Moment für Serbien und eine Zeit, in der die ganze Nation zusammenkommen müsse.

"Dies ist der Moment, um die Grundlagen für eine starke, lebendige und effektive Demokratie zu stärken. Ich möchte Ihnen versichern, dass die EU bereit ist, Sie zu unterstützen und alle Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen", sagte von der Leyen.

"Darum geht es im gesamten Beitrittsprozess, um Reformen, die die Gesellschaft mitnehmen. Daran müssen alle beteiligt sein", fügte sie hinzu.

Sie erläuterte, dass die Zusammenarbeit der Regierung mit der Zivilgesellschaft eine Plattform für die Medien- und Wahlrechtsreform geschaffen hat, die weitere Fortschritte und einen Konsens in wichtigen Fragen ermöglicht.

"Das ist ein wichtiges Beispiel und ein guter Schritt nach vorn für künftige Reformen. Jetzt kommt es darauf an, dass sich vor Ort konkrete Veränderungen ergeben", erklärte sie.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen bespricht die Ehrengarde mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić in Belgrad, 15. Oktober 2025 AP Photo

Vučić ging auch auf die anhaltenden Proteste ein, die durch den tödlichen Einsturz einer Bahnhofsmarkise ausgelöst wurden, bei dem im November 2024 16 Menschen ums Leben kamen. Die Demonstranten, die sich in ganz Serbien versammeln, haben verschiedene politische und wirtschaftliche Reformen gefordert und damit sowohl im Inland als auch international große Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

"Dies ist ein Land, das ein Weltmeister in Sachen Versammlungsfreiheit ist, denn wir hatten über 25.000 kriminelle oder illegale, nicht angemeldete Versammlungen, die wir geschützt und gesichert haben und uns um die Leute gekümmert haben, die sie illegal organisiert haben. Nur um das klarzustellen", sagte Vučić.

Er fügte hinzu, dass die Vorwürfe der übermäßigen Polizeigewalt unbegründet seien.

"Und wenn Sie über die Reaktion der Polizei und die 'übermäßige Anwendung von Gewalt' sprechen, oder wie auch immer Sie es nennen wollen - wenn das jemals passiert ist, dann am wenigsten in Serbien. Die Polizei hat nur in Fällen absoluter Notwendigkeit und mit minimaler Gewaltanwendung reagiert."

Lob für die Fortschritte Bosniens und Montenegros

Bei ihrem Besuch in Bosnien in Sarajevo traf von der Leyen indes am Dienstag mit der Vorsitzenden des staatlichen Ministerrats Borjana Krišto zusammen, um die Fortschritte des Westbalkanlandes auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu unterstreichen.

Sie betonte, dass Bosnien "einen langen Weg zurückgelegt hat" und nun "an der Schwelle zur Europäischen Union steht".

Vor zwei Jahren hat die EU einen 6-Milliarden-Euro-Fonds für den westlichen Balkan, die Reform- und Wachstumsfazilität, eingerichtet, um die sechs Länder von 2024 bis 2027 auf ihrem Weg zur EU-Mitgliedschaft finanziell zu unterstützen.

Die Mittel sollen dazu dienen, die Region schrittweise an die EU-Vorschriften anzupassen, insbesondere im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit.

Der Wachstumsplan sollte Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Euro in Bosnien ermöglichen, die jedoch aufgrund mangelnder Fortschritte bei den erwarteten Reformen auf Eis gelegt wurden.

Die Priorität liegt nun auf der Abhaltung einer Regierungskonferenz, und dazu müssen Gesetze zur Justizreform verabschiedet werden, betonte der Chef der Europäischen Kommission.

Am Dienstagmorgen besuchte die Kommissionspräsidentin Montenegro, wo sie das Land an der Adria als "Vorreiter der europäischen Integration" bezeichnete und betonte, dass Montenegro bis Ende des Jahres fünf Verhandlungskapitel abschließen könne. Montenegro hat bereits sieben von 33 Kapiteln vorläufig abgeschlossen.

Die letzten beiden Stationen von von der Leyens Westbalkanreise sind der Kosovo und Nordmazedonien.