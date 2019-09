Champions League - der Auftakt

Zum Auftakt der Champions League Gruppenphase trat in der Gruppe E Liverpool in Neapel an. Bei der letzten Begegnung scheiterten die Neapolitaner noch an den Engländern, jetzt machten sie von Anfang an Dampf, woraufhin die torlosen Engländer zusehends ruppiger wurden. In der 82ten Minute dann Tor für Neapel – nach Elfmeter. Und in der Nachspielzeit vollenden die Italiener ihre Revanche - mit einem 2:0 gegen den Titelverteidiger.

Torschützenkönig der Gruppe E wurde Salzburg mit einem 6:2 Heimsieg gegen Genk.