Das Auto steht mitten in der Vorhalle des Trump Plaza in New York. Bei dem Unfall gegen 21 Uhr Ortszeit wurden der Fahrer des Mercedes-Benz C300 Coupé sowie zwei Passanten leicht verletzt. Viele Passanten bleiben staunend vor der Szene stehen.

Fast alle US- und auch internationale Medien berichten, obwohl US-Präsident Donald Trump und seine Familie nicht in diesem Hochhaus im New Yorker Stadtteil New Rochelle wohnen.

Der Fahrer des Mercedes wurde gleich nach dem Unfall von der Polizei befragt, um herauszufinden, warum er direkt auf den EIngang des Trump Plaza zugesteuert war.

Mehrere Zeugen erstellten Videos von dem Vorfall, die im Internet geteilt werden.

Das Trump Plaza liegt ein paar Straßen vom Trump Tower und vom Central Park entfernt.