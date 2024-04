"Er ist mein Freund": Trump empfängt Polens Präsidenten Duda in den USA

Von Euronews mit AP

Der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner Donald Trump begrüßt den polnischen Präsidenten Andrzej Duda im Trump-Tower in den USA. Das Treffen reiht sich in mehrere Begegnungen Trumps mit konservativen Führungspersonen aus Europa ein.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch den polnischen Präsidenten Andrzej Duda im Trump Tower in New York empfangen – das jüngste Treffen des designierten republikanischen Kandidaten mit konservativen europäischen Staatsoberhäuptern.

Die beiden sprachen über den Krieg in der Ukraine und über Dudas Vorstoß, die Verteidigungsausgaben der NATO-Mitglieder zu erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung von Trumps Team.

Duda, der seit langem seine Bewunderung für Trump zum Ausdruck bringt, ist auch ein Unterstützer der Ukraine und hat Washington dazu ermutigt, Kiew angesichts der anhaltenden russischen Invasion mehr Hilfe zukommen zu lassen. Weitere Unterstützung wurde bisher von Trumps Verbündeten im Kongress verhindert.

"Er hat einen fantastischen Job gemacht und ist mein Freund", sagte Trump bei der Ankunft des polnischen Präsidenten vor Reportern. "Wir hatten vier großartige Jahre zusammen", fügte er hinzu. "Wir stehen voll und ganz hinter Polen."

Duda sagte, das zweieinhalbstündige Treffen sei "freundschaftlich" gewesen.

Der Assistent des polnischen Präsidenten, Wojciech Kolarski, sprach von einem "ausgezeichneten Treffen" zweier "Freunde, die sich an die Zeit erinnerten, als sie vier Jahre lang in ihren Präsidentenämtern zusammenarbeiteten."

Duda hält sich in New York auf, um an Sitzungen der Vereinten Nationen teilzunehmen und eine Rede zu halten.

In seiner Reihe von Treffen mit konservativen Politikern empfing Trump den ungarischen Ministerpräsienten Viktor Orbán im März.