Weltmeister! Marc Marquez wieder König in der Königsklasse des Motorsports

Marc Marquez hat sich mit dem Sieg beim Grand Prix der Moto GP in Thailand vorzeitig den Weltmeistertitel gesichert. Es ist bereits der achte Titel seiner Karriere. Dabei deutete Vieles lange Zeit daraufhin, dass der Spanier sich mit dem WM-Titel zumindest bis zum nächsten Rennen gedulden müsste. Zu Beginn hatte der Spanier noch das Nachsehen gegenüber dem Franzosen Fabio Quartararo, der das Rennen an der Spitze dominierte.

Erfolgreiches Manöver in der letzten Runde

In der letzten Kurve aber glückte eine Attacke vom dicht auffahrenden Marquez. Der 26-jährige Titelverteidiger zog noch am Franzosen vorbei und fuhr als Erster über die Ziellinie. Der Rennstall des Spaniers zeigte sich nach dem Rennen mächtig stolz:

Der Rennstall des Spaniers ist überglücklich

Marc Marquez kürt sich zum vierten Mal in Folge zum Weltmeister in der Moto-GP, sein insgesamt bereits achter WM-Titel im Motorsport. Damit bleibt Marquez seit 2013 in der Moto-GP das Maß aller Dinge. Das nächste Rennen im japanischen Motegi in zwei Wochen wird somit zum Triumphzug des Königs dieser Rennklasse.