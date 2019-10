Handelskonflikt: China und USA verständigen sich auf Teilabkommen

China und die Vereinigten Staaten haben im Handelskonflikt eine Teillösung erreicht. Laut US-Präsident Donald Trump wurden Einigungen für die Themenbereiche geistiges Eigentum, Finanzdienstleistungen und Agrarprodukte gefunden. Es wird erwartet, dass sich die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt durch das Abkommen abnehmen.

In den vergangenen Monaten hatten beide Länder Strafzölle für unterschiedliche Waren der Gegenseite eingeführt. Trump unterstrich stets, er strebe eine umfassende Lösung mit China an. Seit Donnerstag führten Unterhändler Pekings und der US-Regierung in Washington D.C. Verhandlungen. Zuletzt hatte die Entscheidung der Amerikaner, Vertretern der chinesischen Regierung sowie der Kommunistischen Partei die Einreise in die Vereinigten Staaten zu erschweren, für Ärger in Peking gesorgt.