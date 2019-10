Einen Tag bevor im Prozess gegen katalonische SeparatistenführerInnen das Urteil erwartet wird, haben UnabhängigkeitsbefürworterInnen in Barcelona protestiert. Bei dem Sit-in im Hauptbahnhof der Stadt gab es laut spanischen Medien eine Festnahme. Die Polizei kreiste die Demonstrierenden ein und führte einige von ihnen ab. Die Protestierenden zogen anschließend zum nahegelegenen Placa d'Espanya.

Es wird damit gerechnet, dass das Oberste Gericht in Madrid neun der zwölf angeklagten SeparatistenführerInnen am Montag des Aufruhrs für schuldig befindet, so spanische Medien unter Berufung auf Justizquellen. Die Staatsanwaltschaft hatte diesen Angeklagten Rebellion vorgeworfen. Darauf stehen bis zu 25 Jahre Gefängnis. Aufruhr wird mit maximal 15 Jahren Freiheitsentzug geahndet.

Bei dem Verfahren geht es um das verbotene Unabhängigkeitsreferendum von 2017. Die damalige katalanische Regionalregierung hatte daraufhin kurzzeitig die Republik Katalonien ausgerufen.

Bilder der Proetstaktion wurden in den sozialen Medien geteilt.