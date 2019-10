Ex-Chelsea Keeper Cech gibt beeindruckendes Debüt als Eishockey-Torwart

Petr Cech versucht sich nun als Eishockey-Keeper. Der ehemalige Nationaltorwart der tschechischen Fußball-Nationalmannschaft und Torwart des FC Chelsea tritt für den britischen Viertligisten Guildford Phoenix an.

Bei seinem Debüt zeigte die Torwartlegende eine beeindruckende Leistung. Cech hielt zwei Penalties und sicherte seinem Team einen 3:2 Erfolg gegen die Swindon Wildcats.

"Ich wusste nicht, was mich erwartete. Aber etwa eine Stunde vor der Begegnung habe ich in meinen Spielmodus geschaltet. All die Gefühle und die Konzentration waren plötzlich automatisch wieder da, so wie es bei jedem Fußballspiel der Fall war".

Der 37 Jahre alte Tscheche hat seine Karriere im Sommer beendet. Aber der Ausnahmetorwart konzentriert sich künftig nicht nur auf Eishockey. Cech wird den FC Chelsea künftig als technischer Berater unterstützen.