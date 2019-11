In dieser Ausgabe von State of the Union: Junge Klima-Aktivisten auf dem Fußboden des Europäischen Parlaments in Brüssel.

So mancher Abgeordnete musste auf dem Weg zur nächsten Sitzung irgendwie an ihnen vorbei.

Einige liefen einfach durch, andere waren bereit zum Gespräch.

Einige der Protestler waren erst 14. Mit diesem "Die-In" wollten sie mehr politisches Engagement einfordern.

Es gebe nicht genug umweltpolitischen Ehrgeiz, das müsse sich ändern.

Am Ende durften sie drei Minuten in einem Ausschuss reden - nicht viel, aber immerhin.

Dazu: EU-Kommission verschickt blaue Haushalts-Briefe