Rekordpreis für Baseballschläger von Babe Ruth erwartet

Baseball-Legende Babe Ruth steht kurz vor einem weiteren Homerun. Diesmal könnte er mit einem ganz besonderen Erinnerungsstück einen neuen Geld-Rekord aufstellen.

Der Baseballschläger, mit dem er vor fast einem Jahrhundert seinen 500 Homerun geschlagen hat, steht in einem Auktionshaus zum Verkauf. Am 11. August 1929 gelang Babe Ruth als erstem Spieler dieser Rekord, der Schläger könnte weit über eine Million Dollar einbringen.

Dazu Dave Kohler, Geschäftsführer des Sport-Fanartikelgeschäfts "SCP Auctions" in Kalifornien:

_"Der Schläger wird bei "PSA/DNA" überprüft. Sie sind die führenden Experten, um die Echtheit zu bestätigen. Sie haben die genauen Aufzeichnungen über das Gewicht, die Maße und alles was diesen Schläger auszeichnet".

_

"Er wurde für Babe Ruth gefertigt und trägt seine Zeichen. Sie fertigen einen detaillierten Bericht. Deshalb bringen solche Devotionalien eine Million Dollar und mehr, denn die Authentizität ist absolut sicher".

Im Juni kam ein Trikot des legendären amerikanischen Baseballspielers bei einer Auktion in New York für 5,6 Millionen Dollar unter den Hammer. Ein neuer Rekord für Sport-Erinnerungsstücke. Der Schlagmann der New York Yankees gilt als eines der größten Sportidole der USA.