Waschtag im Zoo: Schimpanse Yuhui weiß, wie er T-Shirts sauber bekommt

Er ist DIE Attraktion im Themenpark "Locajoy" in Chongqing im Südwesten Chinas. Der 18 Jahre alte Schimpanse Yuhui weiß wie er T-Shirts wieder strahlend sauber bekommt: Seife auftragen, schrubben, auswringen. Dabei übt er sich in Perfektion.

"An den heißen Tagen war unsere Kleidung voller Schweiß, also mussten wir sie nach der Arbeit waschen", so Xu Zhengkun, ein Mitarbeiter. "Zunächst schien er recht interessiert zu sein und beobachtete uns höchst konzentriert. Danach schaute er mit zunehmender Begeisterung zu, wie wir unsere Kleidung schrubbten und bürsteten. Er wedelte vor Freude mit seinen Armen. Daraufhin haben wir vor ein paar Tagen einen kleinen Test gemacht, um zu sehen, ob er die Wäsche selbst machen."

Doch schon davor war Yuhui ein großer Superstar. Er beherrscht Liegestütze, Handstand, Salti und ist ein Meister im Grimassen-Schneiden.