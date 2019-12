Amsterdam: Klimademo im Flughafen Schiphol

Was wir momentan feststellen, ist, dass viele Menschen sich Sorgen um den Klimawandel machen. Sie tun, was sie können. Sie nehmen den Zug anstelle des Autos, sie trennen ihren Müll. Aber was wir auch sehen, sind die großen Umweltsünder, und Schiphol ist einer von ihnen, sie haben keine vernünftige Strategie, keinen vernünftigen Plan, deshalb halten wir es für so wichtig, dass auch Schiphol einen Klimaschutzplan vorlegt.