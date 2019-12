Weihnachtsritual im Buckingham Palast

Schauplatz Buckingham Palast, Musikraum: Königin Elisabeth II. gibt eindeutig den Ton an bei der Zubereitung des traditionellen britischen "christmas pudding", im deutschsprachigen Raum besser bekannt als Plumpudding.

Urenkel George erwies sich allerdings als tatkräftiger als die Queen und zeigte den anderen Royals, wie handfest die Masse bearbeitete werden muss.

Der Plumpudding wird in Großbritannien traditionell überwiegend am 1. Weihnachtsfeiertag verzehrt. Er ist am ehesten mit dem Mehlbeutel vergleichbar.