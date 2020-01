Kiew: Trauer am Flughafen

In Kiew haben Beschäftigte der Fluggesellschaft Ukraine International Airlines (UIA) der Todesopfer des Flugzeugabsturzes gedacht. Bei dem Unglück kamen im Iran neun Besatzungsmitglieder sowie 167 Reisende ums Leben. Am Kiewer Flughafen Boryspil legten die Trauernden Blumen nieder, zündeten Kerzen an und stellten Bilder der Toten auf.