Alle Jahre wieder am 3. Samstag des neuen Jahres - also am 3. Samstag im Januar - wird in Amsterdam der Tag der Tulpen gefeiert. Wer mitmacht, kann sich am Dam kostenlos Tulpen schneiden, denn an diesem Tag beginnt die Tulpensaison.

Vor dem königlichen Schloss in Amsterdam ganz in der Nähe vom Dam werden auch Tulpen verteilt.

Die vielen Sorten sorgen für wunderschöne bunte Bilder.

Zur Zeit sind die Produzenten von Tulpen aus den Niederlanden auch auf der Grünen Woche in Berlin vertreten.

Etwa 15.000 Menschen machen jedes Jahr beim Tulpentag mit. Mehr Infos gibt es auch auf Englisch auf der Internetseite tulpenpromotie.nl