Coronavirus, Tschernobyl und Astro-Luca

Touristen besuchen die Geisterstadt Pripyat in der Ukraine, zwei Kilometer von Tschernobyl entfernt. Pro Jahr besuchen an die 100.000 Touristen die Region.

In Kuala Lumpur in Malaysia wird desinfiziert, während die Stadt Wuhan in China versucht, möglichst viele Betten für eventuell mit dem Coronavirus infizierte Kranke aufzustellen.

Und: Astro-Luca ist zurück auf der Erde, zusammen mit Astro-Christina und Astro-Alexander. Es sind noch drei Raumfahrer auf der ISS. Astro-Luca, ein gefeierter Held in Italien, kam gut mit seinen zwei Kollegen in der kasachischen Steppe an.