Italien feiert Karneval

Der Karneval von Viareggio ist weit über die Grenzen Italiens bekannt. Seit 1873 wird er gefeiert und ist damit verhältnismäßig jung. Nicht nur in der Küstenstadt in Toskana wird das Fest begangen, auch in vielen anderen Gebieten des Landes wird sich festlich verkleidet und werden aufwendig gestaltete Umzugswagen durch die Straßen gezogen. Die Karnevalssaison ist in vollem Gange!