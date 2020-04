New York: Ganze Straßenzüge verwaist

no comment

New York, die pulsierende Metropole, gleicht derzeit an manchen Ecken einer Geisterstadt. Auch die Börse, wo sonst geschäftiges Treiben und Handeln herrscht, ist verwaist. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität gibt es allein auf dem New Yorker Stadtgebiet bisher rund 14 600 Covid-19-Tote.