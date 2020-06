Es hagelt Kritik nach Rave-Party mit 3.000 Leuten in Berlin

"Stimmt was mit Euch nicht?" und "Club der Egoisten" - es hagelt Kritik im Internet nach der riesigen Rave-Party zur Unterstützung der Club-Kultur in Berlin. Etwa 3.000 TeilnehmerInnen waren bei herrlichem Sommerwetter in etwa 400 Booten auf dem Landwehrkanal zu der auf Facebook angekündigten Veranstaltung "Ravekultur Retten! Wasserdemo - Rebellion der Träumer" gekommen - so als gäbe es keine Corona-Regeln. Zum Träumen fanden viele die Techno-Party gegenüber vom Urban-Krankenhaus aber nicht.

Eigentlich hatte die "Rebellion der Träumer" schon an das Coronavirus gedacht: "Damit es kein Superspreader Event wird möchten wir euch unbedingt darum bitten, Gesichsbedeckungen mitzunehmen, Abstand zueinander zu halten und in jedem Boot maximal Mitglieder von 2 Haus- und Knutschgemeinschaften an Board zu nehmen! Bitte geht respektvoll miteinander um und lasst allen Leuten ihren Space!"

Zwar ist die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen im Freien in Berlin nicht mehr begrenzt. Dennoch haben sich die Veranstalter inzwischen entschuldigt. Mit so vielen Party- und Protest-TeilnehmerInnen hatten sie eigenen Angaben zufolge nicht gerechnet. "Wofür wir uns ganz deutlich entschuldigen möchten, ist der mehr als schlecht gewählte und symbolisch völlig unangemessene Demo-Endpunkt vor einem Krankenhaus. Das hätten wir und die anderen beteiligten Akteure besser machen müssen." schreiben die Inititatoren.

Hier einige Reaktionen auf Twitter.