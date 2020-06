Vor 1 Jahr erschossen: Heute beginnt der Lübcke-Prozess

In Frankfurt standen und saßen viele - wohl vor allem Journalisten - am frühen Morgen im Regen in einer langen Schlange vor dem Oberlandesgericht Frankfurt, wo an diesem Dienstag der Prozess gegen den rechtsextremen Stephan E. und einen mutmaßlichen Mittäter beginnt. Der Neonazi hat gestanden, den CDU-Politiker Walter Lübcke am 2. Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Haus bei Kassel mit einem Kopfschuss getötet zu haben. Später widerrief er dieses Geständnis.

Offenbar hat der Neonazi den Politiker wegen dessen Äußerungen für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland getötet.

Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt Michael Probst/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Stephan E. arbeitetr bei einem Bahntechnik-Hersteller, trainierte Bogenschießen in einem Schützenverein. 1989 legte er Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses mit türkischen Bewohnern. Später stach er auf einen ausländischen Mitbürger ein, verübte einen Anschlag mit einer Rohrbombe auf ein Asylbewerberheim, schlug in U-Haft mit einem Stuhlbein auf einen ausländischen Mitgefangenen ein. 2009 war Stephan E. in Dortmund an einem Angriff von Rechtsextremisten auf eine 1.-Mai-Kundgebung des DGB beteiligt.

Der zweite Angeklagte ist der 44-jährige Markus H. aus Kassel. Der Deutsche ist ebenfalls als Rechtsextremist bekannt und galt als «abgekühlt.» Er soll Stephan E. bestärkt haben, sein Vorhaben eines Attentats auszuführen, E. die Teilnahme an Schießübungen vermittelt und den Kontakt zu einem Waffenhändler hergestellt haben. Gemeinsam nahmen E. und H. an rechten Demos teil.

Walter Lübcke war der Regierungspräsident von Kassel, ein beliebter und volksnaher Politiker. Lübcke hinterließ seine Frau Irmgard Braun-Lübcke sowie die beiden erwachsenen Söhne Christoph und Jan-Hendrik Lübcke.

Wegen der Corona-Regeln können weniger Journalisten an dem Prozess teilnehmen als sonst.