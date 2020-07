Corona-Konzert in Brüssel: DJ auf der Spitze des Atomiums

no comment

Der DJ Henri PFR mixte auf der Spitze des Atomiums in Brüssel. Sein Auftritt am belgischen Nationalfeiertag, dem 21. Juli, war geheim gehalten worden, um vermeiden, dass die Fans sich versammeln. Nur Henri PFR konnte über seine Kopfhörer hören, was er spielte. Ein surrealer Moment.

Der DJ hing 102 m hoch oben auf der höchsten Kugel des Atomiums.

Wegen der COVID-19-Pandemie war wurde die gesamte Aufführung im Internet und im Fernsehen zu übertragen - statt als Live-Konzert stattzufinden. Gefilmt wurde das Event mithilfe von Drohnen und eines Hubschraubers, der das Monument umkreiste.