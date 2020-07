Freilufttheater in Brighton empfängt wieder Gäste

no comment

Nach Monaten des Lockdowns hat das Brighton Open Air Theatre (BOAT) wieder geöffnet. In dem Freilufttheater in der südenglischen Stadt gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln.

"Es fühlt sich großartig an, wirklich wunderbar", sagte BOAT-Leiter Will Mytum. "Es war eine so lange Zeit, wir haben Monate der Planung, der Ungewissheit und Frustration hinter uns. Nicht nur wir, sondern die gesamte Branche."

Seit Anfang Juli dürfen in England Pubs, Restaurants und Gotteshäuser wieder Gäste empfangen, auch Kinos sind inzwischen wieder offen. Für Theater galten die Lockerungen nicht.

Erst vor Kurzem kam die lang ersehnte Nachricht: Ab 1. August dürfen sich Theaterhäuser aus dem Lockdown wagen - unter Auflagen. Das BOAT in Brighton ist früher dran, weil es sich um eine Freiluftbühne handelt.