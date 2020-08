Hochwasser lässt Menschen in Kamerun verzweifeln

no comment

Einwohner von Duala verlassen ihre Heimat auf der Flucht vor heftigen Überschwemmungen. Hypolite Tazo wohnt in der Millionenstadt und beschreibt die Lage: "So etwas haben wir seit 20 Jahren nicht gesehen. Wir sind völlig fertig. Der Schaden an unserem Eigentum ist ernorm."