In New York ist die Aussichtsplattform auf dem Wolkenkratzer 30 Hudson Yards wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Von dort haben die Menschen einen Blick über die Stadt und das Umland. Erst im März wurde die Plattform in 335 Metern Höhe eingeweiht, wegen der Coronavirus-Pandemie kurz darauf dann wieder geschlossen. Sie befindet sich auf dem 100. und 101. Stockwerk des Gebäudes.