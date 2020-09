Katatstrophenschutztag: Mit Zipfel-Kopfschutz unter die Schultische

Die Gefahr eines Erdbebens ist in Taiwan allgegenwärtiger als in vielen anderen asiatischen Ländern. Deshalb gibt es einen Nationalen Katastrophenschutztag, an dem jung und alt das Verhalten im Fall eines Bebens drillmäßig üben.

An Schulen hängen die gelben Kopfschutze in Zipfelform in Griffweite jedes Kindes. Sie sind zuerst aufgefordert, Schutz unter Tischen zu suchen und sich dann in Reih und Glied draußen zu versammeln.