U-Bahn bei Rotterdamm entgleist: Wal-Skulptur verhindert Katastrophe

Eine U-Bahn ist in Spijkenisse, am Stadtrand von Rotterdam, entgleist, durch Sicherheitsbarrieren gekracht und dann- wie ein Wunder- auf dem Ende einer Skulptur in Form eines Walschwanzes zum Stehen gekommen.

Fast schon künsterlisch muten die Bilder des Unfalls an: Der vordere Teil des U-Bahnwagens kam auf dem in die Luft ragenden Wal-Schwanz zum Stehen - in zehn Metern Höhe und von Wasser umgeben.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Montag, rund eine halbe Stunde nach Mitternacht. Doch des erheblichen Schadens am Zug, wurde offenbar niemand verletzt. Der Fahrer der U-Bahn, der allein aus dem Fahrerhäuschen kletterte, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Rotterdamer Verehrsgesellschaft RET mitteilte.

Die Rettungsdienste sind vor Ort beschäftigt und haben davor gewarnt, dass die Rettungsaktion Zeit brauchen wird.

Züge koennen auch am Montag noch durch den Bahnhof De Akkers fahren, hiess es in einer Mitteilung der Rettungsdienste.

Die entgleiste U-Bahn kam auf der Skulptur in Form eines Wal-Schwanzes zum Stehen. Instagram @slignav

Noch ist unklar, wodurch der Unfall verursacht wurde.