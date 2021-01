Aus Angst vor gewalttätigen AnhängerInnen von Noch-Präsident Donald Trump sind in den USA auch in den Hauptstädten der Bundesstaaten die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Die Behörden befürchten während der Einführung von Trump-Nachfolger Joe Biden am Mittwoch Ausschreitungen. Trump-Fans hatten am 6. Januar das Kapitol in Washington gestürmt. Dabei wurden fünf Menschen getötet.