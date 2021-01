839 Todesfälle - doch wie ist das mit den Mutanten in Deutschland?

An diesem Freitag meldet das Robert Koch-Institut 14.022 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden sowie 839 Todesfälle. Im Vergleich zur vergangenen Woche sind die täglichen Zahlen zurückgegangen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 94,4 an. In Portugal liegt diese Inzidenz derzeit fast zehn Mal so hoch, in Spanien über 500.

Gleichzeitig hat die Süddeutsche Zeitung recherchiert, dass in Deutschland viel weniger Tests auf die Coronavirus-Mutationen untersucht werden als geplant. In der vergangenen Woche wurden statt der von Gesundheitsminister Jens Spahn verordneten 5.000 nur etwa 745 Positiv-Proben sequenziert. Die neuen ansteckenderen Varianten werden für den rapiden Anstieg der Neuinfektionen u.a. in Portugal verantwortlich gemacht. Auch der französische Gesundheitsminister sprach von einer deutlichen Erhöhung der Infektion mit dem mutierten Virus.

Innenminister Seehofer plant, Einreisen aus den Ländern zu verbieten, in denen die Virus-Varianten verstärkt vorkommen.

Laut SZ wird bisher nur etwa eine Probe von 900 daraufhin untersucht, ob sich eine Patientin oder ein Patient mit der Mutation des Coronavirus angesteckt hat.

Ob beispielsweise die britische Mutation einen gefährlichen Verlauf von Covid-19 bedeutet, dazu fehlen im Moment verlässliche Studien.

Patient in Brasilien mit zwei Varianten gleichzeitig infiziert

Aus Brasilien wird gemeldet, dass sich zwei Patienten mit zwei Mutationen des Coronavirus gleichzeitig angesteckt hatten. Die in medRxiv veröffentlichte Studie berichtet von zwei etwa 30-Jährigen mit einem milden Verlauf von Covid-19.

Andere Reihenfolge der Impfungen in Deutschland

Nach der Empfehlung der Impfkommission nur Menschen unter 65 mit dem AstraZeneca-Vakzin zu impfen, fordern Politikerinnen und -Politiker eine Änderung der prioritär zu impfenden Menschen. So sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wir müssen zum einen umgehend alternative Impfstoffe für über 65-Jährige beschaffen und zum anderen die Impfreihenfolge für den in Kürze eintreffenden Astra-Zeneca-Impfstoff neu koordinieren. Vor allem Klinik- und Pflegepersonal sollten als erste von den nun freien Ressourcen profitieren.“

Am Montag soll auf dem von den SPD-Ministerpräsidentinnen geforderte Impfstoff-Gipfel die weitere Strategie beraten werden.