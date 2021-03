In Island ist der Vulkan Fagradalsfjall ausgebrochen

Nachdem in Island tagelang hunderte kleinere Erdbeben die Menschen in Alarmbereitschaft versetzt hatten, ist am späten Freitagabend der Vulkan Fagradalsfjall ausgebrochen. Die Isländische Wetterbehörde - Icelanic Meteorological Office - IMO, hat Fotos und Videos des Ausbruchs veröffentlicht. Die IMO berichtet, dass sich die Lava langsam in südwestlicher und westlicher Richtung bewegt. Ein Hubschrauber der Küstenwache überflog die Gegend. Das Team an Bord machte beeindruckende Aufnahmen.

Wegen der beim Vulkanausbruch austretenden Gase sollten die Menschen im Umland des Fagradalsfjall auf der Halbinsel Reykjanes, die Fenster ihrer Wohnungen geschlossen zu halten.

Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden auch aufgefodert, sich dem Vulkan nicht zu nähern. Der Fagradalsfjall ist etwa 30 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt.

Weltweit verfolgen Expert:innen und Interessierte den Vulkanusbruch des Fagradalsfjall.

Der Vulkanausbruch ereignet sich auf der Halbinsel Reykjanes, die von Kratern übersät ist. Wegen der "mondartigen" Landschaft wurden dort mehrere Filme gedreht.

Das Geschehen am VUlkan wird auch von Webcams LIVE aufgezeichnet.

Im Frühjahr 2010 hatte die Aschewolke des islänidschen Vulkans Eyjafjallajökull den Flugverkehr in Europa tagelang lahmgelegt und wochenlang beeinträchtigt.