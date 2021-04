Flucht auf Skiern: Norweger wollte sich vor Quarantäne drücken

Er wollte der obligatorischen Quarantäne entkommen: Ein 50-jähriger Norweger musste am Wochenende in den Bergen gerettet werden, nachdem er versucht hatte, während einer 40 Kilometer langen Skitour von Schweden aus die Grenze zu überqueren, wie Polizei und Rettungskräfte mitteilten.

"Er wollte zurück nach Norwegen, um nach Papieren zu suchen, und dann zurück nach Schweden, wo er ein Bauprojekt hat. Aber um eine Quarantäne zu vermeiden, entschied er sich, die Grenze durch die Berge zu überqueren", sagte Trond Helge Rønning von der Rettungsorganisation Norske Folkehjelp gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Nach 25 Kilometern geriet er wegen schlechten Wetters in Schwierigkeiten

Insgesamt musste der Mann eine Streck von rund 40 Kilometern zurücklegen, um in ein Dorf in der Nähe der Stadt Trondheim zu gelangen. Nach etwa 25 Kilometern wurde der Skifahrer von schlechtem Wetter überrascht und geriet in Schwierigkeiten.

Aber der Skifahrer hatte Glück und wurde von einem Rentierzüchter gerettet, der ihn zufällig fand und in der Nähe des Essandsjø-Sees zwei Fischern übergab, die dann Hilfe riefen. so der Bericht der Polizei. Die Einsatzkräfte beschrieben die Verhältnisse als schwierig. Es war nass und kalt und die Berge ziemlich hoch.

Die Retter übergaben ihn der Polizei, weil er gegen die Gesundheitsvorschriften des Covid-19 verstoßen hatte.

Wütend statt dankbar für seine Rettung

Nach den norwegischen Regeln hätte der Mann negativ getestet werden und 10 Tage in Quarantäne in einem Hotel verbringen müssen, wenn es sich nicht um eine lebenswichtigen Reise handelt, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei in Norwegen.

"Das gilt sogar für einen norwegischen Staatsbürger", sagte ein Beamter des Distrikts Trøndelag und fügte hinzu, dass der Mann jetzt in einem nahegelegenen Hotel unter Quarantäne stehe und bald zur Anklageerhebung gehört werden würde.

Laut lokalen Medienberichten war geplant, dass sein Sohn ihn nach seiner Reise mit dem Auto abholt. Laut Aussagen der Polizei von Trøndelag war der Mann wütend und hat sich nicht entschuldigt oder bedankt.