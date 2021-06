Waldbrand nahe Bergen: 500 Menschen evakuiert

Ein Waldbrand an der Westküste Norwegens hält die Einsatzkräfte in Atem. In der Gemeinde Øygarden in der Nähe der Großstadt Bergen mussten rund 500 Menschen aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

In der Gemeinde leben rund 30.000 Menschen. Ein Großaufgebot von 150 Feuerwehren wurde aus mehreren Landesteilen an die Küste beordert. Die Flammen werden auch aus der Luft mit Löschhubschraubern bekämpft.

Nach Angaben der Behörden kamen die meisten Evakuierten bei Verwandten und Bekannten unter. Rund 50 Menschen seien in andere Unterkünfte gebracht worden.

Der Sachschaden beschränkt sich bislang größtenteils auf vernichteten Wald. Ein Wohnhaus wurde Opfer der Flammen, ein weiteres wurde erhblich beschädigt.