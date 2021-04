Trauer um Rapper DMX - HipHop-Star wurde 50 Jahre alt

Der Rapper DMX ist nach einem Herzanfall im Alter von 50 Jahren in einem Krankenhaus in New York gestorben. Bekannt geworden war DMX, was für Dark Man X steht, 1998 mit dem Album "It’s Dark and Hell Is Hot". Auf Twitter bezeichnen ihn viele seiner trauernden Fans als "König des HipHop".

DMX war mehrmals bei den Grammys nominiert und oft an der Spitze der Charts.

Nach tagelanger künstlicher Beatmung teilte die Familie seinen Tod mit: "Wir sind zutiefst traurig, bekannt zu geben, dass unser geliebter Mensch, DMX, geboren als Earl Simmons, im Alter von 50 Jahren im White Plains Hospital mit der Familie an seiner Seite gestorben ist."

In einem Radiointerview hatte DMX erklärt, er habe 15 Kinder.

Schon in seiner Jugend war der in Yonkers im Bundesstaat New York aufgewachsene Earl Simmons wegen eines Raubüberfalls im Gefängnis. Als er geboren wurde, war seine Mutter 18 Jahre alt und hatte schon eine Tochter, sie gehörte zu den Zeugen Jehovas. Der kleine Earl litt unter schwerem Asthma und wurde oft auch von den Freunden seiner Mutter geschlagen. Später lebte er auch in Kinderheimen.

DMX sprach offen über Drogenprobleme und machte mehrere Entziehungskuren. Zudem war er mehrmals festgenommen worden, unter anderem wegen Betrugs, Körperverletzung und illegalem Waffenbesitz. DMX bekannte sich 2008 wegen Tierquälerei, Drogenbesitzes und Diebstahl schuldig und verbrachte nochmals Zeit im Gefängnis.

Schon 2016 musste DMX wiederbelebt werden, nachdem er in einem Parkhaus zusammengebrochen war. Danach sagte der Rapper, er sei wegen seines Asthma kollabiert.

Auf Twitter hatte DMX 2,9 Millionen Follower. Er vermarktete dort auch Hoodies.